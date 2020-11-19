2020/11/19 | 17:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية نائمة في كركوك.

وذكر بيان للوكالة، "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من تفكيك وإلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان، "تم تأشير مطلوبيتهم على وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى ديوان الخدمات وديوان الجند تحت كنى (أبو زيد وأبو عزام وأبو زياد وأبو أحمد)".

ووفقاً للبيان، خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعمليات إرهابية عدة من بينها ما تسمى غزوة تل أسقر عام 2015 ضد قوات البيشمركة وغزوة الضباب في محافظة كركوك، لافتاً إلى، إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

PUKmedia وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية ارهابية نائمة في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك خلية ارهابية نائمة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).