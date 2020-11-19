2020/11/19 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اتهم تحالف الفتح، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الاميركية بالوقوف وراء اطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء مساء الثلاثاء، لإتهام فواصل المقاومة بها، داعيا الحكومة الى الكشف عن الملقى القبض عليهم لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم.وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي في تصريح صحفي: ان “الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء مساء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يتهم واشنطن باطلاق الصواريخ التي استهدفت الخضراء مؤخرا المركز الخبري الوطني.

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