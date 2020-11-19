روبوت يطلب من المتسوقين وضع الكمامة كوقاية من كوفيد-19

2020/11/19 | 17:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحاول العديد من القطاعات والمبادرات الفردية التوعية حيال ضرورة الوقاية للحد من انتشار كوفيد-19، فاستعان متجر في اليابان بروبوت يطلب من الزبائن ارتداء الكمامة خلال التسوّق.

أظهر مقطع فيديو ترويجي عرضه القائمون على الفكرة، الروبوت يقول لمتسوق لا يضع كمامة “آسف للإزعاج، الرجاء وضع كمامة”.عندما يلتزم الزبون بهذا الطلب، يبادره الإنسان الآلي إلى القول “شكرا على تفهمكم” قبل أن يحني رأسه الأبيض المستدير عربون شكر.روبوفييُستخدم هذا الروبوت المسمى “روبوفي”، حاليا داخل متجر رياضي في مدينة أوساكا، خلال تجربة يشرف عليها معهد “إيه تي آر” الذي يتخذ مقرا له في كيوتو.يمكن للكاميرا وجهاز المسح بالليزر في هذا الروبوت رصد الأشخاص الذين لا يضعون كمامة.في إمكان الروبوت رصد الأشخاص غير الملتزمين التباعد المطلوب في ما بينهم لدى الوقوف في الطابور والطلب منهم التزام المسافة الآمنة في هذه الحالة.كذلك في إمكان “روبوفي” إرشاد الزبائن إلى الأقسام التي يقصدونها داخل المتجر، وفق معهد “إيه تي آر”.إصابات كورونا في اليابانسجلت اليابان أعدادا متدنية نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، رغم الازدياد في عدد المصابين أخيرا مع تسجيل 2201 إصابة جديدة في البلاد الأربعاء.وصل عدد الوفيات في اليابان إلى 1,908 حالة.

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