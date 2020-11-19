2020/11/19 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعكس توقعات المحللين، لأول مرة في 5 أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بعكس التقديرات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بعكس التقديرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).