طبيبة تكشف علاقة الحساسية بالإصابة بفيروس كورونا

2020/11/19 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت طبيبة روسية متخصصة في الحساسية فيرا فيرياكينا، إن المرضى الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقالت ريفياكينا في مؤتمر صحفي: “المرضى الذين يعانون من الحساسية معرضين للإصابة بعدوى فيروس كورونا أقل، لأن جهاز المستقبلات الحسية لديهم منظم بطريقة تجعلهم أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد”.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوزت الـ56 مليون حالة.

وأوضحت الجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن إجمالي حالات الإصابة في أنحاء العالم وصل إلى 56051621 حالة، وارتفع إجمالي حالات الوفاة في العالم الناجمة عن الإصابة بالمرض لتصل إلى 1345639 حالة.



وتعافى 35.9 مليون شخص.



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