2020/11/19 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن صادقون أحمد الكناني، إن الطعون في القانون الانتخابي لا قيمة لها، عازيا ذلك الى كون المحكمة الاتحادية معطلة.

الكناني أكد في تصريحات صحفية، أن القوى السياسية ماضية بقبول القانون الانتخابي الذي أصبح تحصيلا حاصلا رغم اعتراض بعضها حول آلية توزيع الدوائر.واضاف أن هناك مطالبات نيابية وجمع تواقيع لأكثر من مئة وعشرين نائبا لاعتماد البطاقة البايومترية حصرا في الانتخابات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: الطعون في القانون الانتخابي لا قيمة لها بسبب تعطيل المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: الطعون في القانون الانتخابي لا قيمة لها بسبب تعطيل المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).