الإيزديون أيتام أكثريات العراق وضحاياها 

2020/11/19 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعل الأمر الوحيد الذي توافقت عليه حكومتا بغداد وأربيل في العراق منذ أشهر طويلة هو إعادة بسط سيطرتهما على إقليم الأيزديين في الشمال، أي إقليم سنجار.

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