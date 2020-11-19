2020/11/19 | 17:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق في فندق الأطلس، بشارع السعدون وسط العاصمة بغداد فيما انتشرت قوة أمنية، حول مكان الحادث، ومنعت من الاقتراب.

وأظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من وسط فندق الأطلس، بشارع السعدون، دون معرفة تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه لغاية الآن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يكافح حريقاً اندلع في فندق بشارع السعدون ببغداد 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يكافح حريقاً اندلع في فندق بشارع السعدون ببغداد) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يكافح حريقاً اندلع في فندق بشارع السعدون ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).