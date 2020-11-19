عجز الأحزاب السياسية عن إدارة الدولة التونسية - عزالدين بوغانمي

2020/11/19 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي لماذا فضّلت الدولة عبر رئيسها التّعويل على نفسها والاستغناء عن الأحزاب السياسية؟ولماذا أتفهّم عِداء الرئيس للأحزاب السياسية؟لقد تبيّن أن كل الأحزاب التونسية بعد الثورة هي أحزاب بلا مشاريع ولا رؤية للإصلاح.



وجميعها تعيش أزمة تنظيم وبرامج وأزمة قيادة.



وحتى الأحزاب والتنظيمات "العريقة"، أو التي تعتقد أنها عريقة، لم تستوعب التغيّرات العميقة التي أحدثتها الثورة على الجماعة الوطنية، وعلى ......





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