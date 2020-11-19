هل هي ثورة أم مؤامرة على بن علي؟ - عزالدين بوغانمي

2020/11/19 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي قبل 2011 المنطقة العربية كانت محكومة بأنظمة فاسدة ومجرمة.



والسجون والمنافي شاهدة على ذلك.



كانت المنطقة تحت الهيمنة الكاملة للدول الاستعمارية.



والقواعد العسكرية، والتحكم بمنابع البترول.



والوصاية على القرار السيادي...



كلها تشهد على ذلك.وكانت المنطقة تغرق في الفقر والبطالة والإرهاب والجريمة المنظمة.



نريد التّذكير بأنّ هذه المشاكل أصبحت سائدة بشكل ظاهر وملموس خلال عقد السبعينات.



وكما ه ......





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