أهل لبنان أدرى بِشِعابها. - عزالدين بوغانمي

2020/11/19 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي توانسة كثيرون يعشقون لبنان.



ويغارون عليه.



وهم بلا شكّ أناس وطنيون وحسّاسون للمسّ من عروبة لبنان، تمامًا كشعورهم بأنهم أصحاب قضية في علاقة بفلسطين.



ولكن من حين إلى آخر نقرأ في ثنايا المواقف وردود الفعل ما يُشير إلى أنّ هؤلاء الأصدقاء غير ماسكين بخيوط التاريخ.



وعندئذ سرعان ما يتعرّى نِشاز النّشيد خارج المقام.



باختصار شديد، بعض الناس ينظرون للمسيحيين في لبنان كما لو أنهم أقلية فرنسية بقيت بعد ......





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