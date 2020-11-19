رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات بالمنطقة

2020/11/19 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح،

الخميس، على ضرورة مواصلة التعاون

الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف

التوترات في المنطقة.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة

الجمهورية، تلقته وكالة نون الخبرية،

ان "رئيس الجمهو

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