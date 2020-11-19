المالية تتفاوض مع الاونكتاد لاتمتة النظام الجمركي

2020/11/19 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، الخميس، انها

تتفاوض مع الاونكتاد لاتمتة النظام

الجمركي، مبينة ان النظام سيمكن

الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق

برامجها الاصلاحية في مجالات

الاقتصادية والسياسية والمالية.

وقالت الو

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