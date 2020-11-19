العراق يفقد فنانين اثنين اليوم (صور)

2020/11/19 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الخميس، رحيل الفنانين، علي الصوفي، وغسان العلوچي، الذين وافتهما المنية هذا اليوم.

وقالت النقابة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان والإعلامي علي الصوفي، والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه الطاهرة والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقائه وزملائه، انا لله وانا اليه راجعون".

وذكرت النقابة في بيان آخر اليوم: "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان غسان العلوچي، والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه الطاهرة والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقائه وزملائه، انا لله وانا اليه راجعون".

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