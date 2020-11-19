ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مثير لتجديد عقد راموس

2020/11/19 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مثير لتجديد عقد مدافعه وقائد الفريق، سيرجيو راموس، في الفترة المقبلة، حسبما أفادت شبكة كواترو الإسبانية، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت كواترو أن:" راموس اتفق مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشكل مبدئي على تجديد العقد المبرم بين الطرفين لموسمين إضافيين، ليغلق الباب أمام الشائعات التي تربطه بمفارقة اللوس بلانكوس في الموسم القادم".

وبموجب الاتفاق سيكسر بيريز العادة في ريال مدريد بتجديد عقد لاعب فوق سن 30 عاماً لأكثر من موسم، نظراً لقيمة راموس الكبيرة في الفريق.

وينتهي عقد المدافع الأندلسي الحالي مع ريال مدريد في حزيران المقبل، وارتبط بقوة بالرحيل عن الفريق في صفقة مجانية في ظل عدم تجديد العقد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت كواترو أن:" الاتفاق سيجعل راموس يتقاضى راتباً سنوياً في ريال مدريد هو الأعلى بين كل اللاعبين، مع العلم أن الريال لم يعلن رسمياً عن الأمر حتى الآن".

وأشارت الشبكة إلى أن:" النادي واللاعب يريدان الإعلان عن التجديد بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري".

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