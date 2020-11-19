إنتحار القنصل الفرنسي بالمغرب

2020/11/19 | 17:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور صباح اليوم الخميس، على جثة القنصل الفرنسي في المغرب، دينيس فرنسوا، داخل مقر إقامته في القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أثارت هذه الحادثة، استنفارا أمنيا كبيرا.

وعثر على القنصل معلقا بحبل داخل مقر إقامته، وهو الأمر الذي أثار الكثير من علامات الإستفهام عن سبب الإنتحار.

وأضافت ذات المصادر، إن هذا القنصل كان قد طلب مؤخرا إعفائه بسبب مشاكل شخصية، بعد فترى قصيرة من تعيينه.

ويشهد محيط القنصلية الفرنسية في طنجة، استنفارا أمنيا كبيرا.

وفتحت السلطات الفرنسية، تحقيقا عاجلا لتحديد ملابسات هذه الواقعة الصادمة.

PUKmedia وكالات

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