ندوة وكتاب

2020/11/19 | 17:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت ندوة للكاتب بيوست عثمان بمناسبة اصدار كتابه الذي تم طبعه مؤخرا يتناول قصائد واشعار عثمان عمر مام يحي.

وجرت الندوة في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الاربعاء المصادف ١١/١٩ بمقر مكتبة اشتي في مجمع داون تاون باربيل بحضور نخبة من الادباء والشعراء والاكاديميين.

وقدم المحاضر شرحا وافيا عن تاريخ الشاعر ومؤلفه وعن فكرة طباعة الكتاب، وفي الختام جرت تساؤلات من قبل الحضور وقام الكاتب بالرد على جميع التساؤلات والمداخلات.

PUKmedia/ متابعة- زيد محمود‌

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