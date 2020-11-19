الذهب يعمق خسائره لـ20 دولاراً مع صعود العملة الأمريكية

2020/11/19 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية، والأنباء الإيجابية بشأن لقاح "كوفيد-19".

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