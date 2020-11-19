وسائل إعلام: انتحار القنصل الفرنسي في المغرب

2020/11/19 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أنه تم العثور على القنصل الفرنسي “منتحرا” داخل مقر إقامته بالقنصلية الواقعة بشارع الحرية في مدينة طنجة.

وبحسب مصادر محلية، فقد “أقدم القنصل الفرنسي في المغرب دينيس فرنسوا على وضع حد لحياته داخل مكان إقامته في القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة، حيث توجهت عناصر الشرطة المغربية المختصة، صباح اليوم إلى المكان للبحث في الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ”.

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