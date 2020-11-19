شهيق جماعي ..مجموعة شعرية جديدة للصائح

2020/11/19 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: صدر عن دار الدراويش حديثا للشاعر والاعلامي العراقي عبد الحميد الصائح مجموعته الجديدة ( شهيق جماعي ) ضمت خمسة واربعين نصا شعريا جديدا .بعد سلسة اصدارات للشاعر ابزرها المكوث هناك ووقائع موجلة ونحت الدم وعذر الغائب ودع كل شيء ومجاميع وكتب اخرى في المسرح والاعلام .. عرف الصائح شاعرا ومسرحيا منذ ثمانينات القرن […]

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