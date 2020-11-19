الوائلي يوضح تفاصيل عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر

2020/11/19 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أكد رئيس المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، أن هناك اتفاقا عراقيا- سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي.

وقال الوائلي، في حديث للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقا عراقيا سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي، أي أن العجلات السعودية لاتدخل الى العراق وكذلك العجلة العراقية لاتدخل الى السعودية وانما يكون التبادل داخل الساحة".

وأكد ان "الأيام المقبلة سيكون المنفذ رافدا أساسيا للاقتصاد"، مشيرا إلى انه "تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والداوئر العاملة والموظفون متواجدون منذ شهرين، فضلا عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء".

وأضاف أن "المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار السنة"، موضحا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية بهدف تدقيق الأوراق والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام".

وأشار رئيس المنافذ، إلى ان "رئيس الوزراء، أبدى اهتماما كبيراً لإعمار باقي المنافذ من الناحية التجارية والسياحية".

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