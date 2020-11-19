2020/11/19 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎ التعليم تقرر تمديد فترة الانتقال بين الكليات والمعاهد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎ التعليم تقرر تمديد فترة الانتقال بين الكليات والمعاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).