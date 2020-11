بلاسخارت: اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل مقدمة لإنهاء معاناة الأهالي في القضاء

2020/11/19 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل مقدمة لإنهاء معاناة الأهالي في القضاء.

وأكدت بلاسخارت خلال لقاء مع محافظ نينوى وممثلين عن مكونات سنجار لبحث الاتفاق بين بغداد وأربيل، أكدت أن الاتفاق ليس إلا خطوة أولى من عودة الاستقرار في هذه المنطقة وعودة أهالي القضاء إلى ديارهم وإنهاء معاناة السنجاريين المستمرة منذ سنوات.

#Mosul, 19 November – Special Representative of the UN Secretary-General (SRSG) for #Iraq, @JeanineHennis, accompanied by Deputy SRSG/RC/HC @IrenaVSollorano, met today with #Nineveh Governor, Najm al-Jabouri, and all components of #Sinjar.



pic.twitter.com/sKQtQ8pdjV

— UNAMI (@UNIraq) November 19, 2020

