2020/11/19 | 17:57 - المصدر: عين العراق

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هيئة الاتصالات تخاطب شركات النقال بدفع الديون..



وتهدد بإيقاف الطيف

خاطبت هيئة الإعلام والاتصالات شركات الهاتف النقال في البلاد لدفع الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، وبخلاف ذلك فإنها ستوقف الطيف الترددي.

وكان القضاء العراقي قد حكم الأحد بإبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة في البلاد، وهي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

ووفق خطابات رسمية، فإن هيئة الإعلام والاتصالات طالبت شركات الهاتف النقال بتسديد الديون المترتبة عليها.

وقالت الهيئة إنه بخلاف ذلك ستقوم بإيقاف الطيف الترددي.

وكانت السلطات العراقية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

ويشكو عراقيون، بمن فيهم نواب في البرلمان، من سوء خدمات شركات الهواتف النقالة وارتفاع أسعار خدماتها.

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