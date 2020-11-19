شبول يقود الشرطة أمام القاسم

2020/11/19 | 17:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وضعت إدارة نادي الشرطة ثقتها بالجهاز الفني المساعد، لقيادة الفريق في الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، بلقاء فريق القاسم يوم الأحد المقبل.

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