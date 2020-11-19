2020/11/19 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من القيام بأي هجوم عسكري على ايران.

– الوكالة: أي عمل عسكري تجاة المنشآت النووية الايرانية يشكل خطرا على جهود المفتشين الدوليين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من القيام بأي هجوم عسكري على ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من القيام بأي هجوم عسكري على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).