2020/11/19 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

1824 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكملت محافظة بغداد، الخميس، تمويل رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، داعية الدوائر والمديريات المرتبطة بها إلى متابعة المصارف لغرض إكمال عملية دفع الرواتب لجميع الموظفين.

وقالت المحافظة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، أنها "أكملت تمويل رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020 لموظفي ديوان المحافظة والمديريات والدوائر المرتبطة بها".

ودعت المحافظة في بيانها، "الدوائر والمديريات إلى متابعة المصارف لغرض إكمال عملية دفع الرواتب لجميع الموظفين".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول والثاني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول والثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).