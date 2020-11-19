2020/11/19 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، اعتماد شهادات الضباط المشاركين بدورات الاركان الخارجية وفق الضوابط والشروط المعتمدة في البلدان الموفدين اليها.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وزير الدفاع، جمعة عناد، تتضمن :"اعتماد شهادات الضباط المشاركين بدورات الاركان الخارجية وفق الضوابط والشروط المعتمدة في البلدان الموفدين اليها".

واضافت الوثيقة :"على الجهات المعنية ذات العلاقة تنفيذ مضمونه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: الدفاع تقرر اعتماد شهادات الضباط المشاركين بدورات الاركان الخارجية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: الدفاع تقرر اعتماد شهادات الضباط المشاركين بدورات الاركان الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).