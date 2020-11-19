تنفيذ مشروع خدمي لانقاذ احياء سكنية في بعقوبة من الغرق

2020/11/19 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / باشر الجهد الهندسي في أدارة ديالى المحلية بتنفيذ مشروع خدمي لمنع غرق أكبر احياء المنطقة الغربية لمدينة بعقوبة .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المشروع يتضمن مد انبوب بطول أكثر من / 1 / كم لتصريف مياه الامطار في منطقة الرحمة ، اكبر احياء المناطق الغربية لمدينة بعقوبة ".واضاف :" ان المشروع سينقذ اكثر من / 3 / آلاف اسرة من التعرض للغرق كون المنطقة تقع في منخفض وتحاصرها السيول المائية عند هطول الامطار "، مؤكدا :" ان اغلب احياء مدينة بعقوبة خالية من شبكات تصريف الامطار ، مما يجعلها في وضع مأساوي عند تدفق السيول المائية "./انتهى

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