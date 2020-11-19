انطلاق عملية عسكرية في أربع محافظات عراقية

2020/11/19 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ جهاز مكافحة الارهاب في العراق حملة كبرى لملاحقة بقايا داعـش في محافظات ديالى وكركوك والأنبار ونينوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، ان الحملة بدأت بإلقاء القبض على عنصر إرهابي في مدينة الموصل وثلاثةٍ في قضاء الفلوجة وآخرٍ في مُحافظة كركوك كما اسفرت الحملة عن اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش بينهم عُنصر خطير .

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