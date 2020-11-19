فتح حساب مصرفي لموظفي الاقليم

2020/11/19 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، جميع الدوائر بفتح حساب مصرفي للموظفين لغرض استلام رواتبهم الشهرية عن طريقه.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، يوم الخميس، وموجهة الى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات، انه واستنادا على قانون الاصلاح وفي اطار اعادة تنظيم المجال المصرفي في الاقليم وتحويل الخدمات المصريفية الى الشكل الالكتروني، يفتح حساب مصرفي خاص للموظفين كافة.

واضافت: انه ولغرض فتح حساب مصرفي للموظفين الذين لا يملكون اي حساب مصرفي، على جميع الدوائر والمؤسسات توجيه كتب رسمية وبشكل مباشر الى المصارف الخاصة لغرض فتح حساب مصرفي يستخدم لاغراض استلام الرواتب وبشكل شهري.

PUKmedia ترجمة‌

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