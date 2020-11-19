2020/11/19 | 18:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

الخميس 19 نوفمبر 2020 | 06:23 مساءً | عدد القراءات : 5

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، إن اللقاحات التي تم تطويرها للتصدي لفيروس كورونا المستجد "ستأتي بسرعة"، ليبعث مزيدا من الأمل بقرب احتواء الوباء.

وذكر ترامب في تغريدة على تويتر: "اللقاحات ستأتي بسرعة"، متبعا إياها بتغريدة أخرى جاء فيها: "أدوية كوفيد-19 المتوفرة الآن لجعل الناس يشعرون بتحسن، مدهشة".

وفي التغريدة ذاتها، انتقد ترامب وسائل الإعلام، قائلا إنها "نادرا ما تتحدث عن تلك الأدوية"، وأضاف: "انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 85 بالمئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: اللقاحات ستأتي بسرعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: اللقاحات ستأتي بسرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).