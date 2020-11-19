لقاح بريطاني يحقق نتائج مبهرة بين كبار السن المصابين بكورونا

2020/11/19 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت البيانات الخاصة بالتجارب المبكرة على لقاح اكسفورد البريطاني، ان اللقاح حقق نتائج مبهرة بين كبار السن المصابين بفيروس كورونا وهم من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الوباء.

وذكرت تقرير صحفي ان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، تشير الى أن كبار السن قد يكونون قادرين على بناء مناعة قوية، وفقا للبيانات المنشورة في مجلة "لانسيت" الطبية.

وشارك حوالي 560 من المتطوعين البالغين الأصحاء في المرحلة الثانية من تجارب أكسفورد، حيث تم إعطاؤهم جرعتين من اللقاح الجاري تطويره، فيما تلقى آخرون دواء وهميا.

ويضيف التقرير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل صحية ضارة أثناء التجارب وتقول جامعة أكسفورد إنه في معظم الحالات، يميل كبار السن إلى عدم الاستجابة للقاحات وتطوير المناعة اللازمة بشكل جيد مثل البالغين الأصغر سنا، إذ غالبا ما تظهر الأجسام المضادة التي يتم تحفيزها بواسطة اللقاح، قدرة حماية أقل.

وقال الباحث في مجموعة أكسفورد للقاحات والطبيب الاستشاري، ماهشي راماسامي، ان "كبار السن فئة ذات أولوية بالنسبة للقاح كوفيد-19، لأنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض خطير، لكننا نعلم أن لديهم استجابة ضعيفة للقاحات".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة فايزر عن فعالية لقاح كورونا الي طورته بالشراكة مع شركة "بيونتيك"، بنسبة 94 بالمئة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وكانت شركة "موديرنا" الأميركية قد أعلنت أيضا عن اقتراب فعالية لقاحها بنسبة تبلغ نحو 95% .

ا.ح

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