العمل توجه بمحاسبة المسؤولين عن وضع شركة (اكاي) المتهالك

2020/11/19 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الخميس، بإجراء جملة إصلاحات حقيقية في واقع شركة (اكاي) المتهالك، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام خلال مدة زمنية محددة.

وقال المكتب الاعلامي للركابي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير العمل ترأس اجتماعا لمجلس ادارة شركة اكاي (شركة مساهمة) لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها يوم الخميس الموافق 19-11-2020، حيث يساهم صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 26٪ من رأسمالها، واكد ضرورة اجراء مجموعة اصلاحات حقيقية للشركة لاصلاح وضعها المتهالك ومحاسبة المتسبيين بهدر المال العام وخسارة الشركة بفعل الفساد وسوء الادارة".

وأضاف الركابي، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، رائد جبار باهض، ومدير عام الدائرة القانونية، عدنان كريم سلمان، ان "الوزارة لديها نسبة مشاركة بحدود 26% من اموال صندوق تقاعد وضمان العمال في الشركة ما يضعها امام مسؤولية تجاه حقوق هذه الشريحة وتعزيز موارد الصندوق".

وتابع الوزير، ان "الشركة تعرضت لخسائر كبيرة طوال عشر سنوات والوزارة غير مسؤولة عن فساد الادارات السابقة"، داعيا الى "اجراء حزمة اصلاحات حقيقية محددة بمدة زمنية لوضع الشركة على الطريق الصحيح وتحويلها الى شركة رابحة، فيما وجه بتحديد نهاية اذار من العام المقبل موعدا لمتابعة ما حققته الشركة من اصلاحات".

وأكد الركابي، على "ضرورة محاسبة كل من اساء للشركة وتسبب بهدر المال العام، موجها "بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الهدر السابقة وتقديم المسؤولين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، مشددا على "اهمية فتح باب الاستثمار وتوسيع انتاج الشركة عبر خطوط انتاجية جديدة" .

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