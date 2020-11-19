مدير عام المنافذ يوضح تفاصيل عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية بمنفذ عرعر

2020/11/19 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، أن هناك اتفاقا عراقيا- سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي.

وقال الوائلي، في حديث نشرته وكالة الانباء الرسمية: إن "هناك اتفاقا عراقيا سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي، أي أن العجلات السعودية لاتدخل الى العراق وكذلك العجلة العراقية لاتدخل الى السعودية وانما يكون التبادل داخل الساحة".

وأكد ان "الأيام المقبلة سيكون المنفذ رافدا أساسيا للاقتصاد"، مشيرا إلى انه "تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والداوئر العاملة والموظفون متواجدون منذ شهرين، فضلا عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء".

وأضاف أن "المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار السنة"، موضحا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية بهدف تدقيق الأوراق والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام".

وأشار رئيس المنافذ، إلى ان "رئيس الوزراء، أبدى اهتماما كبيراً لإعمار باقي المنافذ من الناحية التجارية والسياحية".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية،أعلنت الأربعاء، (18 تشرين الثاني، 2020)، افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراسم الافتتاح شهدت حضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، نيابة عن دولة رئيس الوزراء وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود".

واضاف البيان أن "الجانب السعودي مثله سعادة السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين".

وفي وقت سابق، التقى وفدا العراق والسعودية، في منفذ عرعر الحدودي، لإعادة فتح المنفذ المغلق بين البلدين، منذ قرابة الثلاثة عقود.

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