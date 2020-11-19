اعتقال ثلاثة اشخاص ينتحلون صفة ممثلين لمنظمات طبية في الحلة

2020/11/19 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اعتقلت القوات الامنية ثلاثة اشخاص ينتحلون صفة ممثلين لمنظمات طبية في الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر في جهاز الامن الوطني :" ان دورية تابعة للجهاز اعتقلت ، اليوم الخميس ، امرأتين ورجلا ينتحلون صفة ممثلين لمنظمات طبية ، ويجمعون التبرعات من المناطق السكنية في مدينة الحلة "./ انتهى

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