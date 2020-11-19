الصينة تشكر الحكومة العراقية لدعمها الترشيحات الصينية لعضوية المنظمات الدوليّة

2020/11/19 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ توجهت الحكومة الصينية بالشكر للحكومة العراقية لدعمها الترشيحات الصينية للحصول على عضوية المنظمات الدوليّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان ,رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليّة في الوزارة السفير أحمد تحسين برواري التقى السفير الصيني تشانغ تاو في مقر الوزارة , وبحث الجانبان سُبُل تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين في المنظمات الدوليّة المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية".من جهته قدم السفير الصينيّ شكر حكومة بلاده للحكومة العراقيّة لدعمها الترشيحات الصينية للحصول على عضوية المنظمات الدوليّة، ومنها دعم العراق للمرشح الصيني للحصول على منصب قاض ٍ في محكمة العدل الدوليّة"./انتهى2

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