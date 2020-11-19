“تجاوزات صادمة” تشكل نسبة “مرعبة”.. تعيق تنفيذ نحو 600 مشروع في محافظة عراقية

2020/11/19 | 18:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اكدت حكومة البصرة المحلية انها تعمل جاهدة لمنع التجاوزات على اراضي الدولة ، مبينة ان المنازل العشوائية تعيق تنفيذ ما يقارب 600 مشروع خدمي في المحافظة .

واوضح معاون المحافظ الاداري معين الحسن في بيان:” ان محافظة البصرة تعد من المحافظات الجاذبة للسكن، مما يساعد على ايجاد ارضية كبيرة لحل مشكلة ملف التجاوزات ، الذي يعتبر من الملفات المهمة التي تعمل الحكومة المحلية جاهدة لغرض تحجيمه وتنفيذ المشاريع على تلك الاراضي”، مؤكدا :” ان البلدية يجب عليها ان تقف بوجه التجاوزات على الشوارع الرئيسة في المحافظة واهمها شارعا الاندلس والاحتفالات ” .

واضاف :” ان الحكومة المحلية قامت بتحجيم ظاهرة انتشار التجاوزات في المدينة، لاسيما وان المنازل العشوائية تعيق تنفيذ ما يقارب 600 مشروع خدمي في المحافظة كـمحطات الكهرباء والماء والمجسرات والمجمعات السكنية”، مبينا :” ان العشوائيات تتوزع على 667 تجمعا عشوائيا ،وهو ما يمثل 15% من اراضي المدينة “.

وتابع :” ان الحكومة المحلية اصدرت قرارا بمنع توسع التجاوزات والسيطرة على هذا الملف وعدم توسعه ، عبر رفع التجاوزات الجديدة “.

وكان مجلس محافظة البصرة قد اكد في وقت سابق ان 95% من ساكني العشوائيات في محافظة البصرة هم من المحافظات الاخرى، وان المجلس اصدر قرارا بعدم نقل البطاقة التموينية الى محافظة البصرة .

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