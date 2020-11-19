توضيح من الوائلي بشأن عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر

2020/11/19 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الخميس، أن هناك اتفاقا عراقيا- سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة بالجانب العراقي.

وقال الوائلي للقناة العراقية الرسمية، إن "عملية التبادل التجاري ستتم في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي، أي أن العجلات السعودية لا تدخل الى العراق والعراقية لا تدخل الى السعودية وانما يكون التبادل داخل الساحة"، مبيناً ان المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار السنة وسيكون رافدا أساسيا للاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة.

واضاف، انه "تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والداوئر العاملة والموظفون متواجدون منذ شهرين، فضلا عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادتي عمليات الأنبار وكربلاء".

وتابع، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية بهدف تدقيق الأوراق والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام، كما أبدى اهتماما كبيراً لإعمار باقي المنافذ من الناحية التجارية والسياحية.

PUKmedia متابعة

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