المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

2020/11/19 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة,-(أ ف ب) – رفع المصرف المركزي التركي الخميس معدلات الفائدة الرئيسية بشدة بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي تضمن تخلي صهر الرئيس رجب طيب أردوغان عن وزارة المالية.وقال المصرف إن سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) لمدة أسبوع سيرتفع إلى 15 بالمئة من 10,25 بالمئة وإنه يلغي جميع تسهيلات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته […]

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