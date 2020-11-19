فاروق الجوهري …. مايسترو الخطوط والألوان - فاطمة ناعوت

2020/11/19 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كان بين الحين والحين، يُفاجئنا بزيارة مباغتة.



نُحبُّها، نترقّبُها، نخافُ منها، ونفرحُ بها.



يدخل علينا "السيكشن" في كامل أناقته ورابطات العنق الفريدة ذات الألوان الصادحة، فيتنحّى المعيدون جانبًا ليسمحوا له بالتجوال في قاعة رسم طلاب السنة النهائية بقسم العمارة/ كلية الهندسة/ جامعة عين شمس.



يمرُّ بعينيه على عيوننا، نحن الطلاب الشغوفين بزيارته القلقين منها، فيبتسم ابتسامته التي نعرف أن وراءها سيمفونية ......





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