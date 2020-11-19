القصور الفكري مرض عضال في الحركة الشيوعية (2/2) - فؤاد النمري

2020/11/19 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري في العام 1921 طلب لينين من قيادة الحزب طرد 100 ألف عضوا من الحزب وهو بالإضافة إلى تطهير الحزب من عناصر البورجوازية الوضيعة التي تكون قد نجحت في التسلل بين صفوف الحزب لكن تصفية مثل هذه العناصر تتم فقط عبر رفع السوية الفكرية لمجمل أعضاء الحزب وكان ذلك أول اهتمامات لينين .في المؤتمر العام العاشر للحزب وهو أهم مؤتمر يعقده الحزب إذ كان المؤتمر الذي أسس لبناء الإتحاد السوفياتي، برز تروتسكي يقود كتل ......





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