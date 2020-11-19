تونس بعد عِقْدٍ من اختطاف ثمار الإنتفاضة - الطاهر المعز

2020/11/19 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز تونس، بعد عقد من اختطاف ثمار الإنتفاضةازدادت حِدّة الأزمة الإقتصادية والاجتماعيّة بتونس، بعد انتفاضة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، لأن الحكومات المتعاقبة لم تُشَكِّلْ بديلاً لمنظومة الحكم التي جثمت على رقاب الشعب التونسي، منذ 1956، بل يبدو أن التحالف الجديد أكثر فسادًا من سابقه، وأَقَرّتْ حكومات الإخوان المسلمين وحلفائهم نفس الخيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لتتواصَلَ هيمنة الإمبريالية، عبر ......





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