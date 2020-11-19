لجنة نيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري

2020/11/19 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخميس، ان قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور داخل مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “لجنة الشباب والرياضة عقدت عدة اجتماعات لانهاء الناقش حول قانون الاتحادات الرياضية واخرها كان مع النائب لاول لرئيس البرلمان لاتمام القانون بشكل يناسب الجميع”، لافتا الى ان “اللجنة مستمرة بالتواصل مع جميع الاتحادات الرياضية لوضع اللمسات الاخيرة للقانون”.

واضاف ان “القانون اكتملت عدد كبير من فقراته ولم تبق سوى بعض الفقرات التي ستحسم سريعا”، مبينا ان “القانون سيرى النور قبل مطلع العام المقبل داخل مجلس النواب”.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، ان تشريع قانون الاتحادات الرياضية له اهمية بالغة في تعزيز وتطوير الواقع الرياضي وتنظيم عمل الاتحادات الرياضية في البلاد، مشيرا الى ان المضي في التصويت على هذا القانون يعد ضرورة ملحة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه باشراك الجهات المختصة .



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