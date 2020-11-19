2020/11/19 | 18:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة تبلغ محافظة كربلاء بالغاء كتاب اعتماد ادارة نادي كربلاء لوجود قضايا نزاهة وجنائية ضد الادارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/19 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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