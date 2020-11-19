الداخلية تحدد أسباب الخروقات في أبي صيدا وتكشف عن إجراءاتها لفرض الأمن

2020/11/19 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها المتخذة لفرض الأمن في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان الخروقات الأمنية التي حدثت في محافظة ديالى وتحديدا في منطقة ابي صيدا، كان سببها مشاكل عشائرية وثارات مما حصل العديد من الحوادث.

واضاف، ان "وزير الداخلية اتخذ الإجراءات اللازمة لبسط الأمن في المنطقة، منها قيامه بزيارة مفاجئة الى محافظة ديالى والتقى القادة الأمنيين وتوجه بعد ذلك الى منطقة ابي صيدا والتقى مديري الشرطة، وتم دعمهم لوجستيا.

وتابع، انه "قوات الرد السريع كلفت لتنفيذ أوامر القبض غير المنفذة في المنطقة، لافتا الى انه "بعد الانتشار الأمني الكثيف شهدت المنطقة استقرارا أمنيا وارتياحا من قبل المواطنين.

واكد ان "القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على الذين تصدر بحقهم مذكرات قبض قضائية.

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي في وقت سابق أن ناحية أبي صيدا ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً، مؤكدا تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها، وأن وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك".

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