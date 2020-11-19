مدينة الصدر في المقدمة.. صحة الرصافة توزع إصاباتها الجديدة

2020/11/19 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقال مديرعام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:".

262 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع الاعظمية 34 حالة

قطاع الصدر 61 حالة

قطاع المدائن 33 حالة

قطاع البلديات الثاني 30 حالة

قطاع الرصافة 28 حالة

قطاع بغداد الجديدة 16 حالة

قطاع النهروان 20 حالة

قطاع الاستقلال 24 حالة

قطاع الشعب 16 حالة

69 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

وأضاف الساعدي أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69181 توفي منهم 1386 فيما اكتسب الشفاء 63242 ومتبقي قيد العلاج 4553".

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