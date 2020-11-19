2020/11/19 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 في كثير من الدول.

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