نيوز ويك: مساع عراقية إيرانية لتعزيز التعاون العسكري بالتزامن مع انسحاب الأميركيين

2020/11/19 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة “نيوز ويك الأميركية” عن معلومات تتعلق بلقاءات المسؤولين العسكريين العراقيين والإيرانيين في طهران هذا الأسبوع،

المجلة ذكرت في تقرير لها، أن أبرز المعلومات تضمنت إصرار قادة الحرس الثوري على الانتقام لمقتل قاسم سليماني مطلع العام الحالي قرب مطار بغداد، الى جانب تزويد إيران القوات العراقية بالأسلحة والعتاد، وعقد اتفاقيات جديدة تتعلق بالحدود البرية والبحرية في الخليج.

وأشارت المجلة، الى أن بغداد وطهران اتفقتا على التنسيق بشأن المعركة الجوية ضد التنظيمات والتطوير المتبادل لقواتهما الجوية، مضيفة أن إيران استغلت انشغال الولايات المتحدة بسحب المزيد من قواتها من المنطقة.

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