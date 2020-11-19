الزراعة النيابية تطالب الحكومة بتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والحيواني

2020/11/19 | 18:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة بتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والحيواني.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الحكومة وخلال الفترة الماضية وقعت عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع دول اقليمية وعالمية حول تطوير القطاع الاقتصادي ومنها القطاع الزراعي والحيواني.

واضاف ان الاتفاقيات ان تم تنفيذها ترفع من امكانيات القطاعين نحو مزيدا من التطور والإنتاج وتؤدي أيضا الى زيادة الموارد وتشغيل أصحاب الاختصاص والعاطلين عن العمل.

وشدد الشمري على ضرورة الدعم السياسي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات مادامت محصلتها النهائية خدمة العراق وتطوير قدراته بجميع المجالات.

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